Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Алекс алекс
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Без права на ошибку

Без права на ошибку

Повторять здесь тезисы из телефонного разговора Трампа и Путина не буду, о них уже писали много и полагаю, что многие это уже видели и читали, в том числе комментарии.

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