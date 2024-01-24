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Как происходила сдача Карабаха? Власти Армении раскрыли последовательность событий

Как происходила сдача Карабаха? Власти Армении раскрыли последовательность событий

Глава МИД Армении, представляя общественности информацию о сдаче Карабаха Азербайджану, призвал коллег из России не предъявлять "необоснованных" обвинений18 января глава МИД России констатировал, что премьер Армении, опираясь на Алма-Атинскую декларацию, признал Нагорный Карабах азербайджанским.

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ИП
Игорь Петров
Нет предела дебилизму
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