Председатель СК России затребовал доклад в связи с публикацией о противоправных действиях в отношении председателя СНТ в Подмосковье

В медиапространстве размещена публикация, согласно которой в Московской области председатель садового некоммерческого товарищества получил телесные повреждения, в том числе огнестрельное ранение, вследствие действий лиц, возможно причастных к незаконному обороту наркотических веществ.
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