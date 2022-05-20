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Кавазашвили о Дзюбе и его будущем: «Китай – оптимальный вариант. В России его оберегают, а в Сербии соперники будут буцкать»

Анзор Кавазашвили считает, что Артему Дзюбе стоит продолжить карьеру в Китае.  – Как полагаете, что выберет Дзюба – продлит контракт с «Зенитом», перейдет в другой клуб РПЛ или отправится в «Црвену Звезду»? – Я же не колдун и не экстрасенс, залезть в голову Дзюбе не могу.

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