Кавазашвили о Дзюбе и его будущем: «Китай – оптимальный вариант. В России его оберегают, а в Сербии соперники будут буцкать»

Анзор Кавазашвили считает, что Артему Дзюбе стоит продолжить карьеру в Китае. – Как полагаете, что выберет Дзюба – продлит контракт с «Зенитом», перейдет в другой клуб РПЛ или отправится в «Црвену Звезду»? – Я же не колдун и не экстрасенс, залезть в голову Дзюбе не могу.