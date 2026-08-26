Приставы забрали Porsche Cayenne у банкрота в Новосибирске

Арбитражный суд Новосибирской области ввёл в отношении гражданина процедуру реализации имущества. Финансовый управляющий установил, что должник, помимо недвижимости в Коченёвском районе, владеет дорогим автомобилем, однако иных активов для погашения долгов перед кредиторами не обнаружено.