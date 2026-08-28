Мошенники переключились на школьников: какие схемы они используют

Мошенники чаще всего звонят детям и подросткам, представляясь сотрудниками госорганов, работниками почты, служб доставки и маркетплейсов, а также выдавая себя за представителей операторов связи, военкоматов, пенсионных и социальных служб, коммунальных и финансовых организаций.