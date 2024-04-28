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"Когда он уедет?" Блинкен оказался для Си хуже незваной тещи

"Когда он уедет?" Блинкен оказался для Си хуже незваной тещи

Визит Госсекретаря США в Китай - это тот самый случай, когда оценивать стоит не по тому, о чем говорили и что решили, а как было все обставлено.

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Комментарии
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М
Мария
У китайцев память хорошая, надеюсь.
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14 час.
Галина Чужая
А им &quot;ссы в глаза - всё божья роса&quot;.  Сейчас начнут какую-нибудь гадость для Китая готовить.
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14 час.
lislis lissil
самое страшное-быть не нужным после смерти! а родственники умершей-их разве можно назвать людьми?
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14 час.

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