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Тренировки HIIT являются самыми эффективными для уменьшения окружности талии

Тренировки HIIT являются самыми эффективными для уменьшения окружности талии

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) являются самым эффективным способом уменьшения окружности талии и снижения жировой массы.

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