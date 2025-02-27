Украину не обидят: "Мы сделаем всё возможное". США разъяснили свою позицию в переговорах

Александр Батт

Никуда Трамп не денется. Будет вооружать и содержать Украину. Слишком большие деньги в нее вложены. И поэтому с Зеленским он сделать ничего не сможет именно из-за этих кредитов. Как говорится: «Если ты должен кредитору сотню фунтов, у тебя проблемы. Но если ты должен миллион , проблемы у кредитора». России нельзя расслабляться. Надо побеждать в СВО.