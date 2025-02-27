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Украину не обидят: "Мы сделаем всё возможное". США разъяснили свою позицию в переговорах

Украину не обидят: "Мы сделаем всё возможное". США разъяснили свою позицию в переговорах

Царьград ФОТО: CNP AdMedia/Globallookpress Американский лидер Дональд Трамп разъяснил позицию США в переговорах по украинскому конфликту.

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Комментарии
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Александр Батт
Никуда Трамп не денется. Будет вооружать и содержать Украину. Слишком большие деньги в нее вложены. И поэтому с Зеленским он сделать ничего не сможет именно из-за этих кредитов. Как говорится: «Если ты должен кредитору сотню фунтов, у тебя проблемы. Но если ты должен миллион , проблемы у кредитора».  России нельзя расслабляться. Надо побеждать в СВО.
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4 час.
Семен Демин
А в остальной части Украины не должно быть законов, запрещающий русский язык. Какие законы!  Остальная часть останется под Западом, под США, т. е. останется злейшим врагом России и всего русского. Похоже, что Трамп с Европой разводят РФ. Один вроде хочет мира, другой - продолжения войны. Это игра в доброго и злого полицейского, чтобы одурачить.
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50 мин.
Семен Демин
Ну какая победа в СВО, когда хотят заключить мировую.
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48 мин.
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