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Guardian: дефицит продуктов в Киеве сделал жизнь в городе невыносимой

Дефицит продуктов в Киеве сделал жизнь в городе невыносимой, а цены на продукты при этом растут. С такой оценкой 9 сентября выступили обозреватели британской газеты The Guardian.

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