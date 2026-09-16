БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Киевскую фразу «Ракет у России осталось на 2-3 дня» теперь повторяют в Париже

Киевскую фразу «Ракет у России осталось на 2-3 дня» теперь повторяют в Париже

  Французский МИД вбрасывает в общество информацию, что России не хватает систем ПВО С-400 В первые недели СВО украинские политики на разных уровнях заявляли, что у Москвы почти не осталось ракет для ударов по Украине.

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Профиль пользователя Олег Орлов
Олег Орловизменено

А всё СССР клеймили, что якобы правда там замалчивалась... Да... Правда замалчивалась , но не было откровенной лжи... Геройские даже поступки, за что люди получали звезду героя, не всегда афишировались, если там было много крови... Например подвиг красноармейца Овчаренко... О нем я узнал относительно недавно,.  Он изрубил топором пытавшихся его пленить... Но в тоже время, герои- мученики не замалчивались.  Карбышев, Зоя Космодемьянская... Многие другие...