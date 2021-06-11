Политика как она естьПолитика«Выживаю на 200 долларов в месяц» - Насколько трудно русскому экономить в США ? Мой друг переехал в США 18 лет назад из Екатеринбурга. Мама, папа и все друзья остались в России.Вернуться к статье127НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAYaleksandr yermakovСкорее всего-лунь.лентяй,бездельник.или психически не уравновешен.в дкнь.тот.кто работает,в худшем случае получит 150$,вот и считайте.аон прожил 18 лет,то его зарплата,в худшем случае будет 25$ в час.перемножте.отнимите и увидитеStrannik WeidТам видать все лентяи. 40 миллионов граждан сидят на продуктовых карточках.AYaleksandr yermakovОй нет.кто хочет работать и заработать,тот работает, а вот в Brooklyn, а именно на Brighton, да,там абивалки-стараються всех и во всем нае..ты не все но очень многие.а продуктовые карты,дополнительно ещё и бесплатную медицину включает,что для США очень даже не плохо,а карточки,как вы говорите-это 200$в неделю.+если еще пособие по безработице оформлено,(что скорее всего)это ещё +400$в неделю(минимум)Strannik WeidУ нас только заикнулись о карточках вой либерасня и вечноноющие подняли до небес. А сколько там бездомных? Тоже около 40 миллионов, насколько помню. Хороша картина: карточки получил и или спи в коробку на помойке. Наши люди видят лишь красивые картинки из сетей. Даже бывая за границей они дальше турцентров не ходят.Александр ЛисовскийКонечно в США живут хуже всех в мире , только мне, у нас в России, так и не удалось встретить хоть одного приехавшего оттуда к нам в поисках лучшей жизни .Любовь ТолмачеваЧТО НАМ РУССКИМ ДО США, КОГДА В РОССИИ СПЛОШНОЕ БЕЗЗАКОНИЯ , БЕСПРЕДЕЛ.России, власть жидовского каганата иуд либеральной элиты грабит русский народ Россию миллиардами, загнав в нищету и кабалу кредитов русский народ, хуже фашистов уничтожает русский народ особенно пенсионеров, не осознавая одной зажравшейся извилиной тварей земных бездушных, паразитов сил тьмы, что все смертные и за каждую сворованную копейку у ближнего, загубленную душу адские очищения проходить вечности эти воровские гниды вони земной, что сеют, пожнут по Космическим законам Вселенной.Strannik WeidБеззаконие?? В чем? В том, что сажают призывающих к террору ублюдков? Или мошенников обнёсших кучу народа на сотни миллионов собирая донаты? Призывающих к силовому перевороту в стране? А какая страна такое терпит?Виталий Фармагейработать надо , ане киздежом заниматься Росияне обленились до того что дворников надо приглашать из азии Посмотрите как Китайцы Корейцы и др работаютАнатолий Селивановон как был до отъезда в пиндосию Долбодятлом - так им и Остался...........Александр ЧаловВ фильме "Не бойся, я с тобой" Сан Саныч говорил: "Мудрец чувствует себя свободным и в тюрьме". Какая же это свобода...находиться в постоянной зависимости от прихотей негров, обезумевших сексисток, гендеров, феминисток, ювеналов, опекунов и прочей дряни, которая здесь у нас, вооруженным глазом не видна. Свобода - это по-любому зависимость от каких-либо факторов, и чем меньше этих факторов, тем больше степеней свободы.Владимир МоржДа, свобода налицо!Дмитрий ДемочкинНе был я там и не знаю как там. но мой шеф с семьей все тут бросил и уехал. Мои родственники тоже уехали, а были такие патриоты.......Мы перезваниваемся, и возвращаться они не собираются ни в коем случае!(Комментировать
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