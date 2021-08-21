Мировое обозрение

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Лавров прокомментировал прием беженцев из Афганистана

Лавров прокомментировал прием беженцев из Афганистана

Глава МИД России Сергей Лавров высказался по поводу приему беженцев из Афганистана. Фото: Наталия Губернаторова По словам министра, Россия руководствуется «исключительно своими международными обязательствами по международному гуманитарному праву».

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