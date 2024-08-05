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Царьград

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В мире появился второй человек-киборг: Илон Маск сообщил об очередном опыте над пациентом Neuralink

В мире появился второй человек-киборг: Илон Маск сообщил об очередном опыте над пациентом Neuralink

Илон Маск сообщил об очередном опыте над пациентом Neuralink. Теперь в мире появился второй человек-киборг, которому установили в мозг особый чип с электродами.

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