IT-эксперт Максимова: новогодние открытки в мессенджерах крайне опасны

Привычка отправлять близким и друзьям праздничные открытки в мессенджерах крайне опасна. В последнее время мошенники начали использовать их для рассылки людям вирусов, вредоносного ПО и других мошеннических схем.
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