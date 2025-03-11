📹❗️В ходе массированного рейда БПЛА-"камикадзе" противника на объекты в Раменском районе Московской области и Москве повреждены несколько многоэтажных и частных домов.
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📹❗️В ходе массированного рейда БПЛА-"камикадзе" противника на объекты в Раменском районе Московской области и Москве повреждены несколько многоэтажных и частных домов.