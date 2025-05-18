WSJ написала о планах ХАМАС при атаке на Израиль в октябре 2023 года

Срыв нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией являлся целью атаки, совершённой палестинским движением ХАМАС на еврейские поселения в октябре 2023 года, написала американская газета The Wall Street Journal (WSJ).
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