Лавров: Байден на встрече с Путиным усомнился в абсолютизме демократии

Бывший президент США Джо Байден на встрече в Женеве в 2021 году с президентом России Владимиром Путиным признался, что начал переосмысливать абсолютизм демократии на фоне успехов РФ и Китая в борьбе с пандемией.
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