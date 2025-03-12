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Лавров: Байден на встрече с Путиным усомнился в абсолютизме демократии

Лавров: Байден на встрече с Путиным усомнился в абсолютизме демократии

Бывший президент США Джо Байден на встрече в Женеве в 2021 году с президентом России Владимиром Путиным признался, что начал переосмысливать абсолютизм демократии на фоне успехов РФ и Китая в борьбе с пандемией.

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