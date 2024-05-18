Аналитик DonAlt предсказывает падение мемкоинов Pepe (PEPE) и Dogwifhat (WIF)

Известный криптоаналитик DonAlt выступил с резким предупреждением о будущем монет -мемов. Его тревожные заявления привлекли внимание, как инвесторов, так и трейдеров, призывая их пересмотреть свои портфели.
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