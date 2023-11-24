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Закон и Порядок

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Тема поражения Киева становится мейнстримной в западных умах

Тема поражения Киева становится мейнстримной в западных умах

Табуированная ранее тема захватила всё западное инфополе, сообщает Die Welt. О грядущей судьбе Украины пессимистично рассуждает не только пресса, но и люди в высоких кабинетах.

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