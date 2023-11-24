Тема поражения Киева становится мейнстримной в западных умах

ЗАПАД СТРАШИТСЯ, ЧТО РОССИЯ ПОЙДЁТ ДО ЛИССАБОНА! А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?!

Юрий Золотарев

Вы не критикуйте свово Зелэнского - вы ему "ДЕНЬГИ давай"! Он еще мало на свой счёт положил - аппетит приходит во время еды! И еще не все нацики легли в землю...