Табуированная ранее тема захватила всё западное инфополе, сообщает Die Welt. О грядущей судьбе Украины пессимистично рассуждает не только пресса, но и люди в высоких кабинетах.
Тема поражения Киева становится мейнстримной в западных умах
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Владимир Соловьев
ЗАПАД СТРАШИТСЯ, ЧТО РОССИЯ ПОЙДЁТ ДО ЛИССАБОНА! А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?!
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15 час.
НЛ
Николай Лежнин
Гранты делают всё, что бы от украаины остался ПШИК
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14 час.
Юрий Золотарев
Вы не критикуйте свово Зелэнского - вы ему "ДЕНЬГИ давай"! Он еще мало на свой счёт положил - аппетит приходит во время еды! И еще не все нацики легли в землю...
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11 час.
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