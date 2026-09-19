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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брианна Стюарт обошла Сью Берд и заняла 9-е место списка лучших бомбардиров в истории женской НБА

Звезда « Нью-Йорка » Брианна Стюарт набрала 24 очка в победной игре против «Миннесоты» (93:81). Это выступление позволило 32-летней баскетболистке подняться на 9-е место списка лучших бомбардиров в истории женской НБА, обойдя Сью Берд (6802).

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