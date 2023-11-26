Прогноз погоды на сегодня. Симферополь: +14° 🌧️ Севастополь: +13° 🌨️ Ялта: +12° ☁️ Алушта:+12° ☁️ Евпатория: +14° 🌥️ Бахчисарай: +14° 🌧️ Джанкой: +11° 🌥️ Армянск: +11°⛅️ Феодосия: +14° 🌧️ Судак:+13° 🌧️ Керчь: +14° 🌥️ Черноморское: +14°☁️ Крым Оперативный.
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