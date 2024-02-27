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Жительнице РТ была выплачена компенсация за полученную травму головы

Жительнице РТ была выплачена компенсация за полученную травму головы

В Лениногорске прокуратура провела проверку в УК «Центр ЖКС и С» после того, как учреждение здравоохранения сообщило о пострадавшей несовершеннолетней девушке, которая пострадала от падения снега с крыши.

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