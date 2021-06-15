В США число жертв коронавируса превысило 600 тысяч человек

В США за весь период пандемии коронавируса зарегистрировано 600 220 летальных исходов, связанных с инфекцией, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, ведущий собственные подсчеты на основании официальных данных из открытых источников.
В США за весь период пандемии коронавируса зарегистрировано 600 220 летальных исходов, связанных с инфекцией, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, ведущий собственные подсчеты на основании официальных данных из открытых источников.
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