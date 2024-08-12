Покровская назвала гадким поведение главы МОК в отношении спортсменов из России

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская раскритиковала действия президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, осудив его за несправедливое отношение к спортсменам из России и Белоруссии.
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