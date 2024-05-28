«ГИБДД убираем»: ведомство переименовали обратно в Госавтоинспекцию (ГАИ)

Иван Иванов

Сначала наломаем дров, а потом доблестно с этим боремся! Сущность жизни идиотов. И, главное, всегда всему есть убедительные аргументы. Сейчас куда ни кинь, одни уродские названия. Посмотрите как называют нынче простую "Среднюю школу".. язык сломаешь. А как вам "Сельское поселение"... так и хочется добавить "особого режима". Молодцы борцы "со всем прошлым и будущим"... Хорошо постарались