Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«ГИБДД убираем»: ведомство переименовали обратно в Госавтоинспекцию (ГАИ)

«ГИБДД убираем»: ведомство переименовали обратно в Госавтоинспекцию (ГАИ)

"Всё уличное движение обязано придерживаться следующего порядка: пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка — извозчику, извозчик — автомашине, а автомашина общего назначения — всем машинам специального назначения и автобусу" (из Правил дорожного движения, 1936 год).

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Комментарии
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Иван Иванов
Сначала наломаем дров, а потом доблестно с этим боремся! Сущность жизни идиотов. И, главное, всегда всему есть убедительные аргументы. Сейчас куда ни кинь, одни уродские названия. Посмотрите как называют нынче простую &quot;Среднюю школу&quot;.. язык сломаешь. А как вам &quot;Сельское поселение&quot;... так и хочется добавить &quot;особого режима&quot;. Молодцы борцы &quot;со всем прошлым и будущим&quot;... Хорошо постарались
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LD
Leon Dan
Как с переименовании милиции наверно думают. От переименования сразу нутро изменится. А в результате просто распил денег будет.
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я яя
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