"Всё уличное движение обязано придерживаться следующего порядка: пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка — извозчику, извозчик — автомашине, а автомашина общего назначения — всем машинам специального назначения и автобусу" (из Правил дорожного движения, 1936 год).
«ГИБДД убираем»: ведомство переименовали обратно в Госавтоинспекцию (ГАИ)
Комментарии
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Иван Иванов
Сначала наломаем дров, а потом доблестно с этим боремся! Сущность жизни идиотов. И, главное, всегда всему есть убедительные аргументы. Сейчас куда ни кинь, одни уродские названия. Посмотрите как называют нынче простую "Среднюю школу".. язык сломаешь. А как вам "Сельское поселение"... так и хочется добавить "особого режима". Молодцы борцы "со всем прошлым и будущим"... Хорошо постарались
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3 час.
LD
Leon Dan
Как с переименовании милиции наверно думают. От переименования сразу нутро изменится. А в результате просто распил денег будет.
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2 час.
я яя
Когда коту делать нечего.... Имитация работы.
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2 час.
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