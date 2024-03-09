Изобразительное искусство, лепка ´Слон´.

Лепка из пластилина - одно из самых полезных и продуктивных занятий для воспитанников . Способствует развитию речи, воображения, мышления, мелкой моторики пальцев рук, она дает возможность ребенку моделировать мир и свое представление о нем.
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