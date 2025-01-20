На Сахалине военнослужащие подразделений ПВО ВВО армейского корпуса отработали уничтожение воздушных целей на тренажерах ПЗРК «Игла»

На общевойсковом полигоне армейского корпуса «Троицкий» офицеры армейского корпуса ВВО отрабатывают с военнослужащими поиск, определение характера целей, их захват и уничтожение.
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