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Закон, порядок, государство

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На Сахалине военнослужащие подразделений ПВО ВВО армейского корпуса отработали уничтожение воздушных целей на тренажерах ПЗРК «Игла»

На Сахалине военнослужащие подразделений ПВО ВВО армейского корпуса отработали уничтожение воздушных целей на тренажерах ПЗРК «Игла»

На общевойсковом полигоне армейского корпуса «Троицкий» офицеры армейского корпуса ВВО отрабатывают с военнослужащими поиск, определение характера целей, их захват и уничтожение.

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