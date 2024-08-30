Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения жилищных прав мужчины в Ставропольском крае

В соцмедиа сообщается о том, что ветерану боевых действий выдали непригодное жилье в Ставрополе. Дом оказался ветхим и без коммуникаций, в то время как счета за оплату коммунальных услуг приходили по завышенной стоимости.
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