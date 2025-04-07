В Иркутской области с начала года предотвратили продажу почти 500 кг опасных продуктов

Управление Россельхознадзора с начала 2025 года провело на территории Иркутской области 764 контрольно-надзорных мероприятия, в рамках которых обследовали продукцию, поступающую на прилавки в магазинах, проверяли завоз продукции в область.
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