Трамп: США проводят встречи с Россией и Украиной, приближаясь к цели

Соединенные Штаты проводят встречи с Российской Федерацией и Украиной, приближаясь к цели. Соответствующее заявление, комментируя перспективу урегулирования конфликта, сделал американский президент Дональд Трамп, информирует RT.
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