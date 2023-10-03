Петербургские учёные создали комплекс для выпуска микроэлектронных наноструктур

Разработка поможет увеличить срок службы некоторых приборов более чем в 20 раз. Учёные Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали технологический комплекс, на котором можно создавать наноструктуры, необходимые для работы различного микроэлектронного оборудования.