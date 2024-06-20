Жительница Челябинской области дважды обокрала один и тот же храм

В Троицке вынесен приговор похитительнице драгоценностей из местного храма. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Троицкий городской суд признал 57-летнюю жительницу Варненского района признана виновной в кража и покушении на кражу.
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