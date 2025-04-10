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Врач Маслова: постоянная жажда может быть признаком сахарного диабета

Врач Маслова: постоянная жажда может быть признаком сахарного диабета

Врач-терапевт Видновской клинической больницы Елена Маслова рассказала РИА Новости, что постоянное желание пить много воды, особенно в ночное время, и ощущение сухости во рту могут быть признаками сахарного диабета.

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