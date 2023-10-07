Сальдо: Взрыв автомобиля секретаря единороссов в Новой Каховке - это теракт

В своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал, что считает взрыв автомобиля, в котором ехал исполнительный секретарь местного отделения "Единой России" Владимир Малов, терактом.
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