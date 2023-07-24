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Ребенок до истерики боится идти к врачам: что делать

Ребенок до истерики боится идти к врачам: что делать

Истерика у ребенка при походе к врачу – это довольно распространенное явление. Дети часто боятся неизвестного, и врачи для них – это люди в белых халатах, которые могут делать больно.

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