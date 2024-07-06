Атака на границе Румынии

Жители уезда Тулча получили сообщение RO-Alert, касающееся населенных пунктов на границе с Украиной, в котором их предупредили об опасности падения объектов из воздушного пространства в результате вооруженного конфликта в Украине.
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