Ефимов: объём несырьевого неэнергетического экспорта столицы вырос на 40%

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

За семь месяцев текущего года (с января по июль) объём поставок в дружественные страны несырьевой неэнергетической продукции, которую производят на территории Москвы, увеличился на 40% по сравнению с таким же периодом в прошлом году.