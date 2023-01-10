На борту севшего в Гуджарате самолета не нашли подозрительных устройств

Служба национальной безопасности Индии не обнаружила подозрительных устройств на борту летевшего из Москвы в Гоа самолета российской авиакомпании Azur Air, который экстренно сел в индийском штате Гуджарат в связи с информацией о минировании.
Служба национальной безопасности Индии не обнаружила подозрительных устройств на борту летевшего из Москвы в Гоа самолета российской авиакомпании Azur Air, который экстренно сел в индийском штате Гуджарат в связи с информацией о минировании.
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