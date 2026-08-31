Россия уйдёт под воду по закону: "Стрелочников" уже нашли

С 1 января 2027 года в России вступают в силу поправки, внесённые Федеральным законом №301-ФЗ в Водный кодекс и Закон о гидротехнических сооружениях.
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