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Рязанские новости

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В Рыбном контракт на снос 17 домов снизили на 26%

В Рыбном контракт на снос 17 домов снизили на 26%

Единственный участник электронного конкурса предложил снизить цену сноса 17 аварийных домов в РыбномПодведены итоги электронного конкурса на снос 17 аварийных жилых домов в городе Рыбное.

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