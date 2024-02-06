Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Средства ПВО сбили 7 украинских беспилотников над Белгородской областью

Средства ПВО сбили 7 украинских беспилотников над Белгородской областью

В ночь на 6 февраля российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением семи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

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