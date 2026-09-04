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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ковентри» подписал вингера «Тулузы» Гбоо. Клубы несколько дней ждали подтверждения, что сделка совершена в срок

« Ковентри » объявил о трансфере вингера Янна Гбоо из «Тулузы». Как сообщает инсайдер Санти Ауна, клубы закрыли сделку в последний день трансферного окна и ожидали подтверждения, что трансфер оформлен.

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