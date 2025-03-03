USAID направило $7,5 млн для победы Санду на выборах в Молдавии в 2024 году

Global Look Press/Eugen Kotenko/Keystone Press Agency Американское агентство по международному развитию (USAID) направило Молдавии 7,5 миллиона долларов для поддержки Майи Санду на президентских выборах 2024 года, рассказал "Известиям" молдавский депутат от оппозиционного парламентского Блока коммунистов и социалистов (БКС) Богдан Цырдя.
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