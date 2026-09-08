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Царьград

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Адвокат Сергей Гутник опроверг версии гибели семьи Усольцевых

Адвокат Сергей Гутник опроверг версии гибели семьи Усольцевых

Семья Усольцевых исчезла в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. Адвокат Сергей Гутник заявил, что появившиеся версии об их гибели не подкреплены фактами.

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