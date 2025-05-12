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Мода и Шоу-бизнес

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Том Круз дал редкий комментарий о бывшей супруге Николь Кидман

Том Круз дал редкий комментарий о бывшей супруге Николь Кидман

Голливудский актер Том Круз дал редкий комментарий об экс-супруге Николь Кидман. Он вспомнил о знакомстве с режиссером Стэнли Кубриком, который тогда искал артистку на главную роль в фильм «С широко закрытыми глазами».

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