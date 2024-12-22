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Закон и Порядок

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"У меня ласковые жены, мне хорошо с ними"

"У меня ласковые жены, мне хорошо с ними"

В России разрешили многожёнство: Религиозное и только для мусульман. ДУМ России решило пойти против законов нашей страны? Совет улемов Духовного управления мусульман разрешил мусульманам России заключать до четырех религиозных браков при условии "справедливого и равного отношения мужа ко всем женам": "Принято решение о возможности заключения мужчиной одновременно второго, третьего или даже четвертого религиозного брака.

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