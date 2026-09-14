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Трамп не готов поддержать выдвижение Вэнса на президентские выборы

Президент США Дональд Трамп 13 сентября отказался гарантировать поддержку вице-президенту Джей Ди Вэнсу в качестве кандидата для участия в президентских выборах в 2028 году.

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