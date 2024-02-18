Основные тренды путешествий в 2024 году: экологичность, вкусная еда и поездки в холодные страны

На смену закрытости и ковидным ограничениям придёт невероятная открытость, в новом году путешествия станут как никогда популярными! Причём наряду с традиционными направлениями появится много нового, прежде неизведанного… Во льды! Меняющийся климат оказывает значительное влияние на туристическую индустрию, перекраивая предпочтения путешественников.