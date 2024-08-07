В Некрасовке будут создавать апликации цветов из бумаги

В культурном центре «Спутник» пройдет мастер-класс по изготовлению аппликации с бумажными цветами. Это увлекательное и творческое занятие, где каждый сможет проявить свою фантазию и создать красивую поделку.
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